ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ(BBI) ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ୧୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସହିତ ଆଠ ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଉଡ଼ାଣ:

  • ୬୭୯୩ ଭୁବନେଶ୍ବର-କୋଲକାତା ସକାଳ ୬.୧୦
  • ୬୩୨୧  ଭୁବନେଶ୍ବର-ଡେରାଡୁନ ସକାଳ ୬.୨୦
  • ୧୪୧  ଭୁବନେଶ୍ବର-ଚେନ୍ନାଇ ସକାଳ ୮.୧୦
  • ୮୫୮ ଭୁବନେଶ୍ବର-ଗୋଆ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧.୩୫
  • ୬୦୬୧ ଭୁବନେଶ୍ବର-ମୁମ୍ବାଇ ଅପରାହ୍ନ ୧୬:୧୫
  • ୫୨୯ ଭୁବନେଶ୍ବର-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରାତି ୨:.୨୫
  • ୬୩୧ ଭୁବନେଶ୍ବର-ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାତି ୨୨:୧୦
  • ୮୦୬ ଭୁବନେଶ୍ବର-ଦିଲ୍ଲୀ ରାତି ୨୨:୨୦

ବୁଧବାର ପୂର୍ବରୁ, ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତା ସମେତ ସୁଗମ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ CISF ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଇମେଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରର 'X' ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ବାତିଲ, ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର '8280749239' 

ଯେକୌଣସି ସହାୟତା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର '8280749239' କୁ ଡାଏଲ୍ କରିପାରିବେ।