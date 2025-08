ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏମ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଓଡିଶା ଅଣାଯିବ। ରବିବାର ରାତି ୧୧ଟା ସମୟରେ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ମୃତଦେହକୁ ଗାଁକୁ ନିଆଯିବ।

