ଭୁବନେଶ୍ବର:ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆମେ ବଳଙ୍ଗାର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ସମବେଦନା।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ତରଭୁଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ: ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା

VIDEO | Odisha Congress president Bhakta Charan Das condoles the death of the Balanga minor girl, says, “It is deeply saddening. We mourn the death of the daughter of Balanga and pray for her soul’s peace. Our condolences to the family. But we must ask, how did she lose her life?… pic.twitter.com/LcPURKEduU