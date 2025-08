ଭୁବନେଶ୍ବର: ୧୯ ଜୁଲାଇରେ ବଳଙ୍ଗାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭାରେ ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲି।ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସରକାର ଏବଂ ପୁଲିସ ମାମଲାକୁ ଚପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି: ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର

#WATCH | Delhi | On the death of a 15-year-old girl who was set on fire by miscreants on July 19 in Balanga, Congress MP Saptagiri Ulaka says, "I had raised this issue two days ago in the Lok Sabha during the Zero Hour... Yesterday the girl died during treatment at AIIMS Delhi.… pic.twitter.com/WZ9FzmQlDd