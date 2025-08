ଭୁବନେଶ୍ବର: ୧୯ ଜୁଲାଇରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଳଙ୍ଗାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ପୁଲିସ ମାମଲାକୁ ଚପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ହଠାତ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କହିଛି ଯେ, ଏହି ନାବାଳିକା ପୀଡିତାଙ୍କ ଏହି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି।

#WATCH | Delhi: On a 15-year-old girl who was set on fire by miscreants on July 19 in Balanga, Odisha, succumbed to her injuries, BJD MP Sasmit Patra says, "... What is more shocking is the way the Odisha government and the police are trying to hush up the matter... The Odisha… pic.twitter.com/1Ku5lv42zy