ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତ, ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଳିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଘୋଡ଼ାଖୁରାକୃତି କଙ୍କଡ଼ାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଜଟିଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 'ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ କୋଷ୍ଟାଲ କଞ୍ଜରଭେସନ' (Journal of Coastal Conservation)ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ, ସମୁଦ୍ର ପତନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ, ବାସସ୍ଥାନ ତଥା ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି।
ଘୋଡ଼ାଖୁରାକୃତି(horseshoe crab)କଙ୍କଡ଼ା ଡାଇନୋସର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଥ୍ରୋପଡ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଳୟରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ନୀଳ ରକ୍ତ, ଆମେବୋସାଇଟ୍ସରେ ଭରପୂର।ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋପଣ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସାରେ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:IND vs AUS 2nd ODI 2025: ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ
ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଞ୍ଜାବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଲାବାମା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲର ଫେଡେରାଲ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗବେଷକ ଦଳ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ୧୯୯୦ ରୁ ୨୦୨୦ମଧ୍ୟରେ, ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ ପଶିବା ହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି ୧.୩୪ ମିଟର ଥିଲା।, କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବାର୍ଷିକ ତିନି ମିଟରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟ ପାଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଶିବାରେ ଲାଗିଛି।
ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳ ବିପଦଜନକ ହାରରେ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ବିଶେଷକରି ଚାନ୍ଦିପୁର ଏବଂ ବଳରାମଗଡି ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଝଡ଼ ଏବଂ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁ ଏକଦା ସମୃଦ୍ଧ ଘୋଡାଖୁରାକୃତି ନାଳ କଙ୍କଡ଼ା ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜନବସତି, ଜଳକୃଷି ପୋଖରୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। "ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିର୍ମାଣ, ବାଲି ଖନନ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପକୂଳର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ଫଳରେ ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ହେବା ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।
କଙ୍କଡ଼ା ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ:
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିସ୍ତାର ଦ୍ୱାରା କଙ୍କଡ଼ା ବାସସ୍ଥାନକୁ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, କଙ୍କଡ଼ା ବାସସ୍ଥାନକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାର୍ମରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିର୍ମାଣ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପାଇଁ ଡମ୍ପିଂ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ଗବେଷଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨.୭ ମିମି ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହାର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ବିଶ୍ବତାପନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁ ଗ୍ରୀନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବରଫ ପାହାଡ଼ ତରଳିବା ଜାରି ରହିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:4 died in train accident: ମେଳାରୁ ଫେରୁଥିବାବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରେନ: ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଉଥିବା ବାତ୍ୟା ବେଳାଭୂମି କ୍ଷୟ ଏବଂ ଲୁଣାପାଣି ପ୍ରବେଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁ ଚାଷଜମି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଏବଂ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଫଳରେ କଙ୍କଡ଼ା ବାସସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।