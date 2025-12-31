ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (ଡିଆରଡିଓ) ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସମାନ୍ତରାଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଲଞ୍ଚର୍ରୁ ଉଭୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରୀକ୍ଷଣର ଅଂଶବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲା। ଚାନ୍ଦିପୁରର ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଟ୍ରାକିଂ ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ ନିୟୋଜିତ ଅନବୋର୍ଡ ଜାହଜରେ ସ୍ଥାପିତ ଟେଲିମେଟ୍ରି ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଟର୍ମିନାଲ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋପେଲାଣ୍ଟ ଆଧାରିତ କ୍ୱାସୀ-ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗାଇଡାନ୍ସ ଏବଂ ନାଭିଗେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଇମାରତ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଡିଆରଡିଓ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଯଥା - ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ଆଭାନ୍ସଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ହାଇ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାଟେରିଆଲନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମେଟାଲ ମେଟାଲର୍ଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଟର୍ମିନାଲ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ {ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ} ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ), ବିକାଶ ତଥା ଉତ୍ପାଦନ ଭାଗୀଦାର (ଭାରତ ଡାଇନାମିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଦୁଇଟି ବିକାଶ ତଥା ଉତ୍ପାଦନ ଭାଗୀଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଏକୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଡିଆରଡିଓର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧୀ ତଥା ବିକାଶ ତଥା ଉତ୍ପାଦନ ଭାଗିଦାର ସମେତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ଡିଆରଡିଓ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ଭାରତୀୟ ସେନା, ଡିପିଏସୟୁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସମାନ୍ତରାଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ସଫଳ ହେବା ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଚିବ ତଥା ଡିଆରଡିଓର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସମୀର ଭି କାମାଥ୍ ସଫଳ ବିମାନ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଜଡିତ ଥିବା ଡିଆରଡିଓ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସଫଳତା ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
