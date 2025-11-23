ସୁନ୍ଦରଗଡ଼/ବିଶ୍ରା: ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ରା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଢପ ଗାଁରେ ଶନିବାର-ରବିବାର ରାତିରେ ନିକଟସ୍ଥ ବାଗଡେଗା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବା ୨୭ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ହାତୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁର ବରତୁ ଗୋଡାଇତ ଓ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଓରାମଙ୍କ ଘରକୁ ହାତୀମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଘର ବାହାରେ ରାତି ବିତିଲା
ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାତି ସାରା ହାତୀ ଭୟରେ ଅନିଦ୍ରା ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ଘଉଡ଼େଇବାରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ରବିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ବେଳେ ହାତୀ ପଲ ବାଗଡେଗା ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେନୀୟ, ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହି ୨୭ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଝାଡଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଘର ଓ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ରାତିର ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ରାତିସାରା ପହରା ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଫସଲ ଏବଂ ଘର ତଥା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
ଝାଡଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ ପଲ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ
ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ହାତୀ ପଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗର କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ। ଝାଡଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ ପଲ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ମନେ ହେଉଛି। ଫଳରେ ହାତୀ ପଲ ଲଗାତାର ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।
ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇବା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାରିବାରଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଦେବ କୁମାର ଦେ