ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯୁଗ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଗ୍ରହ କେମିତି ଫଳ ଦେବ ଏବଂ କେମିତି ଅଶୁଭ ଫଳର ତୀବ୍ରତାକୁ କମାଇ ହେବ ସେନେଇ ଜାଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ସଂଧ୍ୟା ୫.୧୭ ମିନିଟ୍ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବକ୍ର ଚଳନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହିଛନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହୁଛି, ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନବାସ, ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ବଳିରାଜା ନିଧନ, ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତିରେ ରାବଣ ବଧ, ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତିରେ କର୍ଣ୍ଣ ବଧ, ଅଷ୍ଟମରେ କୁରୁରାଜା ନିପାତ, ଦଶମରେ ମଧୁକୈଟଭ ନିଧନ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ସଗର ରାଜା ପତନ ସଦୃଶ ଅଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଚଳନରେ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନଥ’ନ୍ତି।
ବୃଷ, ସିଂହ, ଧନୁ, କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ
ମେଷ, କନ୍ୟା, ମକର ପାଇଁ ଅଶୁଭ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ମନୋଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି ହେତୁ ବୃଷ, ସିଂହ, ଧନୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁଳା ରାଶିର ଗୋଚରରେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ହେତୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ବିଛା, ମୀନ ରାଶିର ଗୋଚରରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ହେତୁ ମିଶ୍ରଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମେଷ, କନ୍ୟା, ମକର ରାଶିର ଗୋଚରରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହେତୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଗଣନା
ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୭ ସହିତ ନିଜର ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଜନ୍ମ ରାଶି ସଂଖ୍ୟା ଏକତ୍ର ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳକୁ ୮ ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଫଳ ଗଣନା କରିହେବ। ଭାଗଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ୧ ରହିଲେ ପ୍ରୀତି ଲାଭ, ୨ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ, ୩ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରାପ୍ତି, ୪ ଦ୍ରବ୍ୟହାନି, ୫ ଦୁଃଖ, ୬ ଭୂମି ଓ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ୭ କଳହ, ଅଗ୍ନିଭୟ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ରହିଲେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତରେ ନିହତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଚଳନରେ ଯେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ନିମିତ ଯଥାବିଧି ଦାନ ଓ ହୋମଯଜ୍ଞ କରଣୀୟ। ଯଥା- ସର୍କରା, ଖଣ୍ଡହଳଦୀ, ପୀତଧାନ, ଶ୍ୱେତ ସୋରିଷ, ପୀତବସ୍ତ୍ର ଓ ଲବଣ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଦାନ ଯଥାଶକ୍ତି ଗ୍ରହବିପ୍ରଙ୍କୁ କଲେ ଶୁଭଫଳ ଲାଭ ହେବ। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଠିର ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରି ଶାନ୍ତି ହୋମ କରାଇ ପୁରୁଷ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ଓ ନାରୀ ବାମ ବାହୁରେ ଧାରଣ କଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ମେଷ, କନ୍ୟା, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଯଥା କଳହଠାରୁ, ଋଣଠାରୁ, ଦେଣନେଣଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁସେବା ଓ ପୂଜା, ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା,ଶାଶୁ ଶଶୂରଙ୍କର ସେବା, ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ସେବା ଓ ଶନିବାର କମ୍ବଳଦାନ ଆଦିକାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
