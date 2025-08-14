ବୁର୍ଲା: ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ(ଭିସୁଟ୍) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭିସୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ମାଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟକୋଟ୍ ସହିତ ସାଲୱାର କମିଜ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁପଟ୍ଟା କିମ୍ବା ଚୁନରିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାଲୱାର ଏବଂ କମରକୋଟର ରଙ୍ଗ ନେଭି ବ୍ଲୁ ଏବଂ ସାର୍ଟର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହେବ। ଡ୍ରେସ୍ କୋଡର ଏହି ନିୟମ ପିଜି ଏବଂ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଡ୍ରେସ କୋଡ୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ନୂତନ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧତା, ବୃତ୍ତିଗତତା ଏବଂ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପ୍ରଶାସନ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରେସ କୋଡ୍ ପାଳନ ନ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
