ସମ୍ବଲପୁର/ଭବାନୀପାଟଣା/ଅତାବିରା: ପ୍ରାୟ ଏକମାସ ବିଳମ୍ବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଧାନସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲାବେଳେ ଶନିବାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ। ତେବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ମିଲର୍‌ମାନଙ୍କ ଅସହଯୋଗ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ବି ଧାନ ଉଠିପାରି ନାହିଁ। ମିଲର୍‌ଙ୍କ ଦାବି ଓ ଜିଦ୍‌ ଆଗରେ ସରକାର ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁହାକୁତୁହା ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ବେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। 

Advertisment

ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଚାପ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମିଲ୍‌ ମାଲିକମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବରଗଡ଼ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଧାନସଂଗ୍ରହ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୂର ନ ହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ସୁଦ୍ଧା ମିଲର୍ସମାନେ ଧାନସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିନାହାନ୍ତି। ଦିନବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଓ ସମବାୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ ଓ ମିଲର୍‌ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା।

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ଖୋଲିବ
ମିଲର୍ସଙ୍କ ଅସହଯୋଗରୁ ଉଠି ପାରିଲାନି ଧାନ 
ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ
ଚାଷୀ କରିବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ

Sriprakash Jaiswal dies : ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ପରଲୋକ

ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ମିଲର୍ସମାନେ ବୈଠକ ଅଧାରୁ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ବୈଠକ ବି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଲର୍ସମାନେ ଧାନସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ନ ହେବେ ତା’ହେଲେ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ‌ସହଯୋଗ ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁବୋଧ ହୋତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମିଲର୍ସ ସଂଘର ସଭାପତି ମହେଶ ବଂଶଲ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ମିଲର୍ସଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଗତ ୧୯ ତାରିଖରେ ୧୧ ଦଫା ଦାବି ରଖି ମିଲର୍ସ ସଂଘ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଚୁକ୍ତି ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।

Ripe rice: ପାଚିଲା ଧାନକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ

ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସରକାରୀ ଭାବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ଅତାବିରା ଆର୍‌ଏମ୍‌ସି ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୭୫୪୪ ବସ୍ତା ଧାନ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେବେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍‌ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼ କରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଣିପାରି ନଥିଲେ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତା ଧାନ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମିଲର୍ସମାନେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଧାନ ଉଠିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଧାନ ଉଠୁ କି ନ ଉଠୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଣ୍ଡି ପୂଜା ହେବ କହି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି।