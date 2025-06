ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଛି।

ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନବୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ସେ ଏଭଳି ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ୫-୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି।

ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏସିଆନ୍ ହାର୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଜ୍ଞ ସର୍ଜନଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ନବୀନଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଭାଉଜ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

#WATCH | Mumbai | On BJD chief Naveen Patnaik's spine surgery, his physician, Ramakanta Panda, says, "The surgery was successful. Today, he has been kept for observation. He is currently conscious and is also talking to everyone. He will be discharged in the next 5-6 days." pic.twitter.com/kyIF9ek5xU