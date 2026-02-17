ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 17, 2026 08:15 IST
କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ଜଣେ ମୃତ
ରାହାମା: କଟକ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାଜରାସ୍ତା ସତ୍ୟ ସାଇ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଛକ ହମ୍ପସ ନିକଟରେ କମଳା ଦେବୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ଥିବା ଉତ୍ତମ ପରିଡା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଅଜଣା ଟ୍ରକ ପିଟି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ସାଇକେଲ, ଟ୍ରକ, ମୋବାଇଲ ସହିତ, ଉତ୍ତମ ପରିଡା ଟ୍ରକ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ମୁତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କଟକ-ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କୁଜଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
- Feb 17, 2026 08:10 IST
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ବିବିସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଲାଳି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ-୨୦୨୫ରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ଦେଶ ସାରା ଅନେକ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ଏକ ବହୁ-ଫର୍ମାଟ୍ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ସେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବିବିସିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୫ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦଳର ବିଜୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରି ଖୁସି।
୨୯ ବର୍ଷୀୟ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଆଜି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ମହିଳା ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ଅଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ମଧ୍ୟ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲି ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି।
- Feb 17, 2026 07:14 IST
୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରି ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାପମାତ୍ରାରେ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ଏବଂ ଆଜି ଏବଂ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୮ ତାରିଖରେ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ।
- Feb 17, 2026 07:10 IST
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି
- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆଜି ଘନକୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ
- ସକାଳ ୭ଟାରେ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ
- ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୫୦ ମିଟରରୁ କମ୍
- ସତର୍କ ନରହିଲେ ଘଟିପାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା
- Feb 17, 2026 07:05 IST
ମୁମ୍ବାଇରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ
ମୁମ୍ବାଇ: ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବ୍ରିଜିଟ୍ ମାକ୍ରୋନ ତିନି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମାକ୍ରୋନ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ, ମାକ୍ରୋନ ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏଆଇ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୧୫ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକଭବନରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାର ବିକାଶ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ନୂତନ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ବିବିଧ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରୋନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ।
- Feb 17, 2026 07:02 IST
ଆଜିଠୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହମାନଙ୍କ ରାଜ୍
ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶର ତ୍ରୟୋଦଶ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ବିଏନ୍ପି) ରହମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଥାନ ବଙ୍ଗଭବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାତୀୟ ସଂସଦର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ଲାଜାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସକାଳେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଏଏମଏମ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ସମସ୍ତ ୨୯୭ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ପରେ ବିଏନପି ଏକ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ନେତା ଚୟନ କରିବ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ବିଏନପି ୨୯୭ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୯ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ୬୮ ଆସନ ପାଇଥିଲା।
- Feb 17, 2026 06:57 IST
ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭା
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ ବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପ୍ରିଲ ୮ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ୍ ୨୮ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୪ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୮ ଓ ୧୯ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦ରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୩ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ରେ ବଜେଟ୍ ପାରିତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏନେଇ ବି ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
- Feb 17, 2026 06:56 IST
ଆଜି ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ ୧୭ରୁ ୧୯ ଫେବ୍ରୁଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତ ହେବ।
ସେ ୧୭ ଫେବ୍ରୁଆରି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୧୫ରେ ଦୁଇ ନେତା ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକ ଭବନରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ସେମାନେ ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ନୂତନ ତଥା ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫:୧୫ ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ନବଚାର ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଉଭୟ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଗବେଷକ ଏବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ।