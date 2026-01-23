ସରସ୍ବତୀ_ମହାଭାଗେ_ବିଦ୍ୟେ_କମଳଲୋଚନେ
“ସରସ୍ବତୀ ମହାଭାଗେ ବିଦ୍ୟେ କମଳଲୋଚନେ
ବିଦ୍ୟାରୂପେ ବିଶାଳାକ୍ଷୀ ବିଦ୍ୟାଂ ଦେହି ନମୋସ୍ତୁତେ”
ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ମହାଦେବୀ ସରସ୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କପାଳର ତେଜରୁ ଆବିର୍ଭୂତା ଏହି ଦେବୀ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ବାଣୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସମସ୍ତ ଗାନ୍ଧର୍ବକଳା ସହ କବିତା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୃଜନକ୍ରିୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଧବଳପଦ୍ମ ଉପରେ ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଏହି ଦେବୀ ହଂସବାହିନୀ, ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତା। ଆଜି ଗାଁରୁ ସହର ଚାରିଆନେ ମା’ ସରସ୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସବମୁଖର ଦେଖାଯାଉଛି। 

