ସରସ୍ବତୀ_ମହାଭାଗେ_ବିଦ୍ୟେ_କମଳଲୋଚନେ
“ସରସ୍ବତୀ ମହାଭାଗେ ବିଦ୍ୟେ କମଳଲୋଚନେ
ବିଦ୍ୟାରୂପେ ବିଶାଳାକ୍ଷୀ ବିଦ୍ୟାଂ ଦେହି ନମୋସ୍ତୁତେ”
ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ମହାଦେବୀ ସରସ୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କପାଳର ତେଜରୁ ଆବିର୍ଭୂତା ଏହି ଦେବୀ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ବାଣୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସମସ୍ତ ଗାନ୍ଧର୍ବକଳା ସହ କବିତା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୃଜନକ୍ରିୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଧବଳପଦ୍ମ ଉପରେ ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଏହି ଦେବୀ ହଂସବାହିନୀ, ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତା। ଆଜି ଗାଁରୁ ସହର ଚାରିଆନେ ମା’ ସରସ୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସବମୁଖର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 23, 2026 08:28 IST
ରାଜନୈତିକ ବିବାଦରେ ଫସିଲା ପାକିସ୍ତାନ
ଡାଭୋସ: ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାଭୋସରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ଚାର୍ଟରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ସରିଫ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ବିବାଦରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନୈତିକ ଭାବରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜା ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୨୦-ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୋର୍ଡ କେବଳ ଗାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
- Jan 23, 2026 08:06 IST
ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ହିଂସା
ଇମ୍ଫାଲ: ମଣିପୁରର ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁକି ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକେମାନେ ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଶାନ୍ତ ମଣିପୁରରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୁରୁବାର କାକଚିଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳିଥିଲେ, ଯାନବାହନ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଇମ୍ଫାଲ ପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ମାୟାଙ୍ଗଲାମ୍ବମ୍ ଋଷିକାନ୍ତ ସିଂହ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ କୁକି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଚିଙ୍ଗନୁ ହାଓକିପଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ଗିନ୍ମିନ୍ଥାଙ୍ଗ୍ ରଖିଥିଲେ।
- Jan 23, 2026 08:03 IST
ଜଳିଗଲେ କାର ଚାଳକ
ଆଗ୍ରା: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରା ଅଧୀନ ଜଗଦୀଶପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ମାଘଟାଇ ତିରାହା ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ କାର ହଠାତ୍ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। କାରର ଲକ୍ ଖୋଲି ନ ପାରିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର କାର ଭିତରେ ଫସି ରହିଲେ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। କାରରୁ ଉଠିଥିବା ନିଆଁ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଚିତ୍କାରରେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଗଲା। ନିଆଁ ଲିଭିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ପରିବାରବର୍ଗ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ।
କମଳା ନଗରର ସୁଭାଷ ନଗର ଶୀତଲ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବାସିନ୍ଦା ୪୮ ବର୍ଷୀୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଠକୱାନି ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ତାଙ୍କ i10 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଜେଲ କାରରେ ବୋଦଲାରୁ ବିଚପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ରାତି ୯ଟାରେ ଅଛନେରା-ଭରତପୁର ରାସ୍ତାରେ ମାଘଟାଇ ତିରାହା ନିକଟରେ ହଠାତ୍ କାରଟି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା।
- Jan 23, 2026 07:53 IST
ସିମଲା-ମନାଲିରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ
ସିମଲା: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାଗ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ସିମଲା ଏବଂ ମନାଲିରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିଛି। କାଙ୍ଗଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ସିମଲାରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିଛି। ଚମ୍ବାରେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବାର୍ଥିନ, ହମିରପୁର, ବିଳାସପୁର, ଉନା, ମଣ୍ଡି ଏବଂ କାଙ୍ଗଡ଼ାରେ ଏକ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ୨୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳେ ଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାନୁଆରି ୨୩ ପାଇଁ ଲାହୌଲ ସ୍ପିତି, ଚମ୍ବା ଏବଂ କୁଲୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
- Jan 23, 2026 07:44 IST
ଦୂଷିତ ଜଳ: ଇନ୍ଦୋରରେ ୧୯ ଶିଶୁ ସମେତ ୨୫ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ
ଇନ୍ଦୋର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସହରର ଭାଗୀରଥପୁରାରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ମହୁ ତହସିଲ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ପଟ୍ଟି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୯ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣ ଜଣ୍ଡିସ, ଟାଇଫଏଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଞ୍ଚଳର ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ମଇଳା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଏବଂ କାଦୁଅ ପାଣି ବହିଯାଉଛି। ଫୁଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ତଳେ ପଙ୍କ ଜମା ହେଉଛି।
ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଏସଡିଏମ୍ ରାକେଶ ପରମାର ଏବଂ ତହସିଲଦାର ବିବେକ ସୋନି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଘରୁ ପାଣି ମଗାଇ ନିଜେ ପିଇ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଏମଓ ଡକ୍ଟର ଯୋଗେଶ ସିଙ୍ଗାରେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ଘର ଘର ବୁଲିଥିଲେ। ଚନ୍ଦର ମାର୍ଗ ଏବଂ ମୋତିମହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଗମ୍ଭୀର।
- Jan 23, 2026 07:43 IST
ଛୁରାମାଡ଼ରେ ୬ ଜଣ ଆହତ, ୨ ଗୁରୁତର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଲଜିୟମର ଆଣ୍ଟୱର୍ପରେ କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଛୁରୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଚାରି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି।
ପୁଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ୱାଉଟର ବ୍ରୁଇନ୍ସ ଏଏଫପିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୨୦ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ସମୟରେ ଅପେରା ହାଉସ୍ (ଅପେରାପ୍ଲିନ୍ ସ୍କୋୟାର) ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍ତର ସିରିଆରେ କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ତାନ ୱାର୍କର୍ସ ପାର୍ଟି ଏବଂ କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ ପତାକା ଉଡ଼ାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଠାତ୍ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅବାଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
- Jan 23, 2026 07:16 IST
ଆଜି ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ରାୟପୁର: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ନାଗପୁରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୪୮ ରନ୍ ରେ ଜିତିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୨୩୮ ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୨୦୦ ରନ୍ ତଳେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ। ଭାରତ ଏବେ ରାୟପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ଜିତି ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ଉଭୟ ଟି ଦ୍ବିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ରାୟପୁରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ହେବ।
- Jan 23, 2026 07:12 IST
ଚାରୋଟି ନୂତନ ରେଳ ସେବାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର କେରଳ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଏକ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀତା କେନ୍ଦ୍ରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ନୂତନ ରେଳ ସେବାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବ। ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ଡାକଘର ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିବେ।
ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତିନୋଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ସମେତ ଚାରୋଟି ନୂତନ ରେଳ ସେବାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରଗାମୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ନୂତନ ରେଳ ସେବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ କରିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
- Jan 23, 2026 07:08 IST
ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ୯ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଚେତାବନୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ ଥଣ୍ଡା କମିଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶୀତକାଳୀନ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୯ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଝଡ଼ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦ ରୁ ୬୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏହା ସହିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭଳି ପାହାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତର ୧୭ଟି ସହର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଲହରୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।