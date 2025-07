ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଏମସି ଅତିରିକ୍ତ କମିସନର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଓଏଏସ ସଂଘ କଲମ ଛାଡ କରିଥିବାବେଳେ ଏନେଇ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସଂଘକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ଲାନ ୧,୨,୩ ଥାଏ।

ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମାଫିଆ ମାଡ଼ କଲା ବେଳେ କିଏ ଆସିଥିଲେ କି? କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଧର୍ମଘଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆଉ ଭାବନା ସହ ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କି ସରକାର ଚାଲେ। ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛି ସାରିଲେଣି। ଦଳରୁ ବି ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି।

ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଯଦି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କିଏ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ତାହେଲେ କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ଅଛି ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। କେହି ବର୍ତ୍ତିବେ ନାହିଁ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଧର୍ମଘଟକୁ ନେଇକି ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି କହି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଘକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି।

ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଲୋକସଭା ଭବନ ସ୍ଥିତ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଓ.ଆର୍.ଏସ୍ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାବି କୁ ସସମ୍ମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ର ସମସ୍ତ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କଲି, ମୋର ଆଗ୍ରହ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।’

ବିଏମସି ଅତିରିକ୍ତ କମିସନରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା ଏବଂ ଓଏଏସ ସଙ୍ଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ଲୋକେ ଏକଥାକୁ ବୁଝି ସାରିଲେଣି।

ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର। ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିଦେବୁ। ଏମିତି କିଏ ଚାହିଁଲେ କେହି ବଦନାମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଲିସ ଯଦି ଚାହିଁବ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବ, ସେଥିରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି । କାହା କଥାରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

