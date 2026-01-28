ହାଇଦ୍ରାବାଦ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇଦ୍ରାବାଦର ବେଗୁମପେଟ୍ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ୱିଙ୍ଗସ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬’ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ବଢୁଥିବା ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଏହି ପାଭିଲିୟନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ‘ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସ ଫ୍ଲାଇଟ୍’ (Odisha Takes Flight) ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟଲରେ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗାଯୋଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ-ଉପଯୋଗୀ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ନିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରୁଛି।
ଏହି ପାଭିଲିୟନରେ ଓଡ଼ିଶାର ‘ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ’ (Aviation for All) ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିମାନବନ୍ଦର ବିକାଶ, ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଡ୍ରୋନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, MRO (ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ) ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ‘ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬’ ଏବଂ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭’ ର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ‘ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା’ ଶୀର୍ଷକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଜଣେ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଏବଂ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ।
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦୁଇଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି:
* Alchemist Aviation ସହ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ MoU ଅନୁଯାୟୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦାଣ୍ଡବୋଷ ବିମାନବନ୍ଦରଠାରେ ଏକ ‘ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ।
* BonV Aero ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଏବଂ ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ ସହଭାଗିତା ମଡେଲରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ନୀତିଗତ ସହାୟତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ସମୂହ ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଜାନୁଆରୀ ୨୮ ରୁ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ହଲ୍-ସି, ଷ୍ଟଲ୍ ନମ୍ବର ୨୫-ସିକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ।
