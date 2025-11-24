ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି। ପୁଲିସ କମିସନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାନବାହାନ ପାର୍କିଂ କରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଆଇନ
ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ (OUP)ଆଇନ,୨୦୦୩ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା। ଅନିୟମିତ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ହୋଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ଟ୍ରାଫିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଏକ ନୋଟିସରେ କହିଛି, ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହାନର ଅବାଧ ପାର୍କିଂ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଗମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଆଇନ, ୨୦୦୩ (୨୦୦୭ର ଓଡ଼ିଶା ଆଇନ ୮) ର ଧାରା ୨୮ ଏବଂ ୨୯, ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୁଲିସ କମିସନରେଟ୍ (ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୮ ର ନିୟମାବଳୀ ୧୯ ଏବଂ ୨୧ ସହିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS)୨୦୨୩ ର ଧାରା ୧୬୩ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଯାନବାହାନ ପାର୍କିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଥିବା ରାସ୍ତା
- ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରୁ କଳ୍ପନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ)।
- କଳାରାହାଙ୍ଗ ଠାକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଛକ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ)।
- ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ତମାଣ୍ଡୋ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ୍।
- ଜୟଦେବ ବିହାର ଏକାମ୍ର କାନନ ପାର୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇ CRP ସ୍କୋୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
- ୟୁନିଟ୍-୮, DAV ସ୍କୁଲ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ) ଦେଇ CRP ଛକରୁ ପାୱାର ହାଉସ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
- ସିଟି ୱମେନ୍ସ କଲେଜ ସ୍କୋୟାର (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ) ଦେଇ ଜାଗମରା ସ୍କୋୟାର ଠାରୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
- ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍କୋୟାରରୁ ପୋଖରିପୁଟ ସ୍କୋୟାର (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ) ।
- ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ) ଠାରୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡକୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା।
- KIIT ସ୍କୋୟାରରୁ ଇନଫୋସିଟି ସ୍କୋୟାର ଦେଇ ସିଲିକନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ)।
- ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ) ଠାରୁ ଡମଣା ସ୍କୋୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
- ଜାଭିୟର ସ୍କୋୟାରରୁ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଇ ସାଇ ମନ୍ଦିର (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ)।
କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା
- ରାଜଭବନ ଛକ ଜୟଦେବ ବିହାର ଦେଇ କଳାରାହାଙ୍ଗା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।
- ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଦେଇ ନାଲକୋ ଛକରୁ ବିମାନବନ୍ଦର ।
- ରାଜମହଲ ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ସ୍କୋୟାର ଦେଇ ବାଣୀବିହାରକୁ ସିସୁଭୱାନ ଠାକୁର ।
- ଜୟଦେବ ବିହାରଙ୍କୁ ରସୁଲଗଡ ଛକ।
- ଶ୍ରୀୟା ଛକରୁ ପିଏଚଡି ଅଫିସ।
- ବାପୁଜୀ ନଗର।
- ଏମ୍ପାୟାର ହୋଟେଲ ଦେଇ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କୋୟାରରୁ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, NH-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
- ଜନପଥରେ ସହିଦ ନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଆଲୋକ ଭାରତୀ ବିଲଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
- ଜନପଥ (କଲ୍ୟାଣ ଜୁଏଲର୍ସ) ଚରକ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ ଦେଇ ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
- ଜନପଥର ତୃପ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ସହିଦ ନାଗରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଅମାନିଆଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦଣ୍ଡ
ଆଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା,୨୦୨୩ର ଧାରା - ୨୨୩(ବି) ସହିତ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୯ ର ଧାରା ୧୭୭ ଅନୁଯାୟୀ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କକ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ।