ମୋଦୀ-ଶାହ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରିଶ୍ରମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପଥକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
Birthday wishes to Odisha’s hardworking Chief Minister Shri Mohan Charan Majhi Ji. He has made outstanding efforts to enhance Odisha’s growth trajectory and empower the youth of the state. Praying for his long and healthy life in service of the people.@MohanMOdisha— Narendra Modi (@narendramodi) January 6, 2026
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଉତ୍ସାହଜନକ କଥା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ। ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଧିକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାର ମୋର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଚାଲିଛି।
Thank you, Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji, for your kind wishes and encouraging words. Your leadership and guidance continue to strengthen my resolve to serve the people of Odisha with greater dedication. 🙏 https://t.co/cMU4OprgSK— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) January 6, 2026
ମୋଦୀ-ଶାହ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री @MohanMOdisha जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ।— Amit Shah (@AmitShah) January 6, 2026
मोदी जी के विजन के अनुरूप आप प्रदेश में लोकसेवा के कार्यों व सुशासन को निरंतर गति दे रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ से आपके यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ।
ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୀଙ୍କୁ…
ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଜନସେବା ଏବଂ ସୁଶାସନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର କାମନା କରୁଛି।
ଆଦରଣୀୟ @AmitShah ଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) January 6, 2026
ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗରେ ଆମେ 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। 🙏 https://t.co/1RQJper9dh
ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଦରଣୀୟ ଅମିତ ଶାହ ଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗରେ ଆମେ 'ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା' ଗଠନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ।
କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ଏକ ସୁଖଦ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
ओड़िशा के मुख्यमंत्री श्री @MohanMOdisha जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।💐 ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं।— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) January 6, 2026
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ; ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।
ओडिशा के मा. मुख्यमंत्री श्री @MohanMOdisha जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 6, 2026
महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन प्रदान करें, यही प्रार्थना है।
ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ନମ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଜନ୍ମିତ, ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି, ସେବା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ।
Extending warm birthday wishes to Hon’ble Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi Ji.— Rekha Gupta (@gupta_rekha) January 6, 2026
Rooted in a humble background, your relentless work for the marginalised and the poor reflects a vision grounded in empathy, service, and integrity.
May the blessings of Mahaprabhu… pic.twitter.com/0j9UxiBioI
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ପଥକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁ। ଆପଣଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଜନସେବାରେ ନିରନ୍ତର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୧୯୭୨ ମସିହା ଜାନୁଆରି ୬ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ସେ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ସେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆସନରୁ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।