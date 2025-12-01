ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଭବନର ନାଁ ବଦଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ନାଁ ବଦଳାଇ ଲୋକଭବନ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଧାରରେ ଏ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏବଂ ପୁରୀ ରାଜଭବନର ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 'ଲୋକଭବନ' କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ନାଁ ବଦଳାଇ ଲୋକସେବା ଭବନ କରିଥିଲେ ।
ରାଜ ଭବନର ନାମ ବଦଳିବା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି-
Happy to share a meaningful milestone for Odisha as Raj Bhavan is now Lok Bhavan, a name that truly reflects the aspirations of our people.— Dr. Hari Babu Kambhampati (@DrHariBabuK) December 1, 2025
Inspired by the vision of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi and guided by the Ministry of Home Affairs, this change reinforces our… pic.twitter.com/HV0wQcR2s5