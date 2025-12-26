ଧାମରା: ଭଦ୍ରକଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ୍‌ ଧାମରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଯୁବକ ଦୁ‌ଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଯୁବକ ସଂପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଘରେ କେହି ନଥିବା ସୁଯୋଗରେ ଯୁବକ ଜଣକ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। 

ଲୋକଲଜ୍ଜା ତଥା ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଧାମରା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୀଡ଼ିତା ମାଆଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ଧାମରା ଥାନାରେ କେସ୍‌ ନମ୍ବର ୫୬/୨୫ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଧାମରା ଥାନାଧିକାରୀ ଶୁଭମ ସ୍ବାଇଁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି।

