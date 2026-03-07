ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛି ବିଜେଡି। ପୁଣି ‘ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା’ କଥା ଉଠାଇ ବିଜେପିକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଘଟଣାର ଦିନକ ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି ଶାହ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ରୁଦ୍ଧଦ୍ବାର ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରୁଦ୍ଧଦ୍ବାର ବୈଠକ
ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ
ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡି ନାଁ ନେଇ ନଥିଲେ ବି ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ପୂର୍ବ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ବିକାଶ କରି ନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହାକୁ ଜନତାଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ୨୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଠପ୍ ଥିଲା। ୨୦ ବର୍ଷରେ ଯାହା ହୋଇ ନଥିଲା, ତାହା ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କରି ଦେଖାଇବୁ।
କଂଗ୍ରେସ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଶାହ। କହିଥିଲେ, ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଯେଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ତାହା ଦେଶ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ମୁଁ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ତାଙ୍କର ୨୦ଟି ଯାକ ପ୍ଲାନ୍ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଏମିତି ବିଫଳ ହେବ। ଦିନଯାକର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କଲା ପରେ ରାତିରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶାହ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ସରକାର ଓ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଶାହଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ରାତି ୯ଟା ବେଳେ ଅମିତ ଶାହ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯାଇଥିଲେ।