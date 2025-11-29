ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ: ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ ସାଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ୮ଟି ଗାଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭାଜିତ ହେବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ୨୦୧୯ରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ଭୀମଦାସପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଭୀମଦାସପୁର, ସାମନ୍ତରାପୁର, ଜୟରାମପୁର ଓ ମଝିକେରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥିରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଣିଟାଙ୍କି କେବଳ ୪ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ଭୀମଦାସପୁର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନୂଆସାହି, ସାଣ୍ଡରା, ବାଲିହୁଡ଼ା, ସାନଭୀମଦାସପୁର ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଜଳ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ବଡ଼ଭୀମଦାସପୁର, ସାମନ୍ତରାପୁର, ଜୟରାମପୁର ଓ ମଝିକେରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ମାମଲା (ଡବ୍ଲୁପିସି ୭୪୮୬/୨୦୨୫) ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୧୪/୨୦୨୫ରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠେଙ୍ଗା ଓ ପଥର ମାଡ଼, ୪ ଆହତ
ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ଅଞ୍ଚଳ
ଆଜି ସକାଳେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁଲିସ ଜେସିବି ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାଟି ଖୋଳି ନୂତନ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ନିମନ୍ତେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ ବଡ଼ଭୀମଦାସପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ନୂଆସାହି, ସାଣ୍ଡରା, ବାଲିହୁଡ଼ା ଓ ସାନଭୀମଦାସପୁର ଗାଁଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ଼ଭୀମଦାସପୁର, ସାମନ୍ତରାପୁର, ଜୟରାମପୁର ଓ ମଝିକେରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବଚସା ଓ ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଢେଲା, ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଏକପ୍ରକାର ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ବଡ଼ଭୀମଦାସପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ (୫୩), ବିଶ୍ୱନାଥ ବରାଳ (୫୫), ୱାର୍ଡସଭ୍ୟା ରୀନା ସେଠୀ (୪୨) ଓ ବାଦଲ ସ୍ୱାଇଁ (୨୩) ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିଜୟକେତନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପୋସ ଆଲୋଚନା ସହ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇଛି।