ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୩ହଜାର ୪୧୩ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ନବମରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣିଥରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚଳିତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ୩ଲକ୍ଷ ୮୬ହଜାର ୭୮୬ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨ହଜାର ୭୫୬ଜଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଥରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ୫ହଜାର ୩୪୧ ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ୭ହଜାର ୪୧୫ଜଣ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୯ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ୮,୮୧୫ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬୫୭ଜଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ୫୨୭ଜଣ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୦୦ ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି।
ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ୧,୬୮୯ ପଦବି ଖାଲି
ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଡିଗ୍ରିଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ଅନୁମୋଦିତ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟା ୭,୧୧୦। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲିପଡ଼ିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧,୬୮୯ ଏବଂ ୩୦୦ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଡେପ୍ଲଏମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ୪୨୩ଜଣ ରିଡର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ୩୪ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ୭୬୬ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବି ଖାଲିପଡ଼ିଛି। ୨୦୨୬ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ୪୨ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିସିଟିଭି
ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ୭୩୬ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୮ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୪୬, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୩୬, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୩୪, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୩୪, କଟକରେ ୩୩, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୩୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୭୬୨ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୭୪,୮୬୦.୫୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ୩୦୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ।
୫ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାବାଳିକା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୫ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଫକୀରମୋହନ ସ୍ବୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାଜପୁର ବାଲିଆସ୍ଥିତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଡିଗ୍ରି କଲେଜ ଓ ଅନୁଗୁଳଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ କଲେଜରୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟେଲି-ମାନସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଟେଲି କାଉନସେଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି।
୨,୫୮୫ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି
ରାଜ୍ୟରେ ୪,୮୪୯ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨,୫୮୫ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ପଦବି ଖାଲିପଡ଼ିଛି। ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବିଧାୟକ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି।
ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨,୪୬୭ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି
ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଙ୍ଗଠନ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୧୫ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୧ଲକ୍ଷ ୨୪ ହଜାର ୫୯ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ୭ହଜାର ୩୬ ଶିକ୍ଷକ ପଦବି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ୨,୪୬୭ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ୨୬୧ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲିଥିବା ବେଳେ ୧୮୫ଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପିଜିଟି, ଟିଜିଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଥିବା ନେଇ ବିଧାୟିକ ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି।