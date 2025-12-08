ଭୁବନେଶ୍ବର: ହ୍ୟୁମାନ ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ? କାହିଁକି ହେଲା ? ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ରହସ୍ୟ କଣ ? ଏସବୁକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଦାବି ପୁନଶ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି- ସତ କେବେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ନା ଲୁଚିକି ରହିବ, ସବୁ ସତ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ । ଏହା ସହ ଗୃହଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ । ୩ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ସବୁ ଘଟିଲା ବୋଲି ସେ କହିବା ପରେ କିଏ ସେ ୩ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ? ଏବଂ କିଏ ସେ ଗୃହଶତ୍ରୁ ? ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାହାକୁ ଏମିତି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦିଥିଲେ ଶ୍ରେୟା। ଆଉ କହିଥିଲେ, "ନିଜକୁ କଣ କରିଦେଲ ? ଅଭିମାନ କରି ମୋତେ ଏକା କରି ଏମିତି ଚାଲିଗଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଛାତି ଫଟେଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ, "ମୋ ପୁଅକୁ ବୋହୂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି । ମୋ’ ନାତୁଣୀ ଆଉ ମୋ’ ବୋହୂ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି।"
ଏହାରି ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୨୦ ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଏବେବି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ । ବୋଧହୁଏ ଏତା ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏଁ କେଉଁ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ କଥା କେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇନି । ଆଜି ବି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ।
ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ... କିଏ ସେ ୩ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ? କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ?#HumaneSagar#Singer#Odisha#Sambadpic.twitter.com/gdDubq9ND5— Sambad (ସମ୍ବାଦ) (@sambad_odisha) December 8, 2025