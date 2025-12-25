ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନିର ରହିଥିବା ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ ଏୟାର ଓ ଫ୍ଲାଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ନୋ ଅବ୍ଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (ଏନ୍ଓସି) ଦିଆଯାଇଛି।
କେରଳର ସଂସ୍ଥା ଅଲ୍ହିନ୍ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଲ୍ ହିନ୍ଦ ଏୟାର୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଓସି ହାସଲ କରିଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶଙ୍ଖ ଏୟାର ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬ରେ ଏହାର ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏ ନେଇ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡ଼ୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଦେଶରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ।
