ଲଣ୍ଡନ : ଭାରତରୁ ଲୁଟି ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ ମୋଦୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ପୁଣିଥରେ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ରାଜକୀୟ ପାର୍ଟି, ଯାହାକୁ ଲଳିତ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ୭୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଲାଗି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରି ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି ।
ଭାରତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଏବଂ ଋଣ ଖିଲାପ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଲଳିତ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଲଣ୍ଡନସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ଏହି ପ୍ରାକ୍-ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୮ ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୫୫ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଟି ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଜିମ୍ ରିଡେଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାର୍ଟିର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଲଳିତ ମୋଦୀ ଏବଂ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲଳିତ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ୭୦ତମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଜବାବ ଦେଇ, ଲଳିତ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।" ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ।
ପାର୍ଟିରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ?
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବାୟୋକନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିରଣ ମଜୁମଦାର-ଶ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଇଦ୍ରିସ୍ ଏଲବା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ମନୋବିରାଜ ଖୋସଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫଟୋରେ କିରଣ ମଜୁମଦାର-ଶ କେତେବେଳେ ମନୋବିରାଜ ଖୋସଲାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ଇଦ୍ରିସ୍ ଏଲବାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ।
