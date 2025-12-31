ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାୟଗଡ଼ାର ଚଇତି ମହୋତ୍ସବରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏହାର ଷ୍ଟଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଳା ଓ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ସେଥିରେ ସଉରା ଚିତ୍ରକଳା ଓ ଢୋକ୍ରା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ସଖୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ର ଦଳ କଳିଙ୍ଗ ଲାନ୍ସର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା।
Freedom Fighter Chakra Bisoi: ସ୍ଵାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ଚକରା ବିଷୋୟୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ
ଏହି ଷ୍ଟଲ୍କୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଇତି ମହୋତ୍ସବରେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସ୍ୱଦେଶୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଳନ କରିବା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
Atal Marg:ଭଦ୍ରକ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା "ଅଟଳ ମାର୍ଗ" ର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ