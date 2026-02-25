ବକ୍ସର: ବିହାରର ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ କନ୍ୟାକୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମି ଶୈଳୀରେ କନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବରଣମାଳା ସମାରୋହ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ କନ୍ୟା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବକ୍ସର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରାଣସୀକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ବାରାଣସୀ ଯିବା ବାଟରେ ଆରତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ବରଣମାଳା ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଫାସିଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଚୌସା ନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା। କନ୍ୟା ବରଣମାଳା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ବରଣମାଳା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ଯୁବକ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ତଳୁ ଏକ ପିସ୍ତଲ ବାହାର କରି କନ୍ୟାକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପ୍ରେମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁଳି କନ୍ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ବରଯାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଗୁଳି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।
କୁହାଯାଉଛି ବରଯାତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାଲିଆ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଲେମାନପୁର ଗାଁରୁ ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାର ଚୌସା ପଞ୍ଚାୟତର ମଲ୍ଲାହ ଟୋଲାକୁ ଆସିଥିଲା । ସେଠାରେ ନାନ୍ଦଜୀ ମଲ୍ଲାହଙ୍କ ଝିଅ ଆରତୀ କୁମାରୀଙ୍କ ବିବାହ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସହିତ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ବରଣମାଳା ସମାରୋହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ରହୁଥିବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ହଠାତ୍ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ। କେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କନ୍ୟା ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳି ଆରତୀଙ୍କ ପେଟରେ ବାଜିଥିଲା। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଆରତୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ।
ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର ଚନ୍ଦନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲାଟି ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ।
