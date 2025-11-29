ଧରାକୋଟ/ଭଂଜନଗର:ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ୨୮ ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଥିବା ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରବାସୀଙ୍କର ନିବେଦନକୁ ଶୁଣିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଡିବିରି, ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅ ବଦଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବ ଲାଇଟ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ମା’ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବର ଆଲୋକରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉମା ଶଙ୍କର ବେହେରା, ବିଡିଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନା, ଏବିଡିଓ ସୁଶିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବା କନକ ନିଉଜ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଳକ ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପାନ୍ତ ଗ୍ରାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ୩୦ଟି ପରିବାର ନିକଟରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ନୂଆଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାରି ଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଅଭବରୁ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉ ଥିଲେ। ରାତିରେ ମହମବତୀ ଆଲୁଅରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଞ୍ଜିମିଞ୍ଜି ଆଲୁଆରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବା ପରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।
୧୦ଦିନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ
ଗଞ୍ଜାମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ବବଧାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ କରି ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇଛି। ଗ୍ରାମକୁ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଲାକାରେ ଖୁସୀର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର ପ୍ରତି ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାଚ ଗୀତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମବାସୀ ମସଗୁଲ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କେହି କଳନା କରିନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗାଁ ଦେଖିଲା ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ। ଖୋଦ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ନଥିବା,ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଗ୍ରାମକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ନଥିବା ସହ ପଟ୍ଟା ଓ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସଂର୍ପକୀତ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ।
ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି,ଏହି ଗ୍ରାମର ୩୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିକଟ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରତି ଘରେ ଡିବିରି ଜଳୁଥିବା ବେଳେ କିରାସିନି ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହମବତି ଭରସା। ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଲାଗି ରହୁଛି।ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁ ନଥିଲା। ସେହିପରି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛିଦିନ ତଳେ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ୍ରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନର ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯିବା ଫଳରେ ‘ସମ୍ବାଦ’ ଓ ‘କନକ ନ୍ୟୁଜ’ରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଟିଭିରୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ: ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓ ବିଶ୍ବମ୍ବର ଜେନା
