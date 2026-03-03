ସୁନ୍ଦରଗଡ଼/ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା (ଦେବ କୁମାର ଦେ): ରେଳନଗରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବେ କିଛି ମାସ ଧରି ଲୋକମାନେ ଧୂଳିନଗରୀ ଭାବରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଧୂଳିର ମୋଟା ଚାଦରେ ଢାଙ୍କି ହେଇ ଯାଇଛି ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା। ରାସ୍ତାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଧୂଳି ଏବେ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନର ଅଂଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଏହି ଧୂଳିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ନେଇ ଘରରୁ ବାହାରୁଛି। କେହି ମୁହଁରେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ କେହି କପଡ଼ାରେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି।
ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସର ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରେ "ଲୁ" ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏପରି ମୁଁହ ଢାଙ୍କି ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସଡ଼କ ଉପରେ ଧୂଳିର ପତଳା ଚାଦର ପଡ଼ି ରହିଛି। ଇହା ଛଡ଼ା ନିୟମିତ ଭାବେ ପାଣି ଛିଟା ଯାଇ ନ ଥିବାରୁ ସାରାଦିନ ଧୂଳି ହାୱାରେ ଭାସୁଛି। ଯାହା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲ୍ ପିଲା ଦିନରୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଚର୍ମରୋଗ ଓ ଆଜମା ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି।
ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ନଗରୀ କୋଇଡ଼ା ଓ ବଡ଼ବିଲ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଧୂଳି ମାମଲାରେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ନଗରୀ କୋଇଡ଼ା ଓ ବଡ଼ବିଲ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ପାଣି ଛିଟା ତଥା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧୂଳିକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।