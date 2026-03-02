ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ’ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୂର୍ବ ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଓ ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗିରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଗୁଜୁରାଟ, ହରିଆଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏବର୍ଷ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ’ ମାସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭା ଗ(ଆଇଏମ୍ଡି) ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ କିମ୍ବା ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିବା ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆକଳନରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିଲେ ଚଳିତ ମାସଠାରୁ ଗରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଶ୍ଚିମ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରି ଅଧିକ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ପରି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି କହିଛି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତାପମାତ୍ରାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୨ ଡିଗ୍ରିରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ୪ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରି ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୬.୪ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ୩୬.୨ ଡିଗ୍ରି, ଅନୁଗୁଳରେ ୩୬.୧ ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ୩୬ ଡିଗ୍ରି ରହିଥିଲା।