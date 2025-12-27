ଜେନ୍‌ ଜିଙ୍କ ହୁକ୍‌ଅପ୍‌ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ଦୁଇଜଣ ଯଦି ୨୦୨୫ରେ ‘ଦିଲ୍‌ଵାଲେ ଦୁହ୍ଲନିୟାଁ ଲେ ଯାଏଙ୍ଗେ’ ସିନେମାର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କାହାଣୀଟି କିପରି ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଏଭଳି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଯାହାର ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ କୌଣସି ନୂତନତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଜାଳିଆ ସଂଳାପ ଓ କାହାଣୀର ସରଳତା ପାଇଁ ଥରୁଟିଏ ଏହାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। 

Advertisment

Additional Security Deposit: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମାକୁ ବିରୋଧ କଲା କଂଗ୍ରେସ

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସବୁଠାରୁ କୌତୂହଳପ୍ରଦ ଦିଗ ହେଉଛି କାହାଣୀକୁ ନାରୀକୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ। ପ୍ରଯୋଜକ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ‘ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍‌ସ’ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭୁଲ୍‌କୁ ସୁଧାରିବାର ଉଦ୍ୟମ ନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚାହିଦାର ଫଳ ତାହା ନ ଭାବି ରହି ହୁଏ ନାହିଁ। ‘କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହୈ’, ‘କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ୍’, ‘କଲ୍ ହୋ ନା ହୋ’ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ସିନେମାରେ ନାରୀବିଦ୍ବେଷର ଆଭାସ ଯେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ, ନାୟକମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନାକୁଳ ଥିଲା। ତେବେ ଚାହିଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେହିଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଜି ବି ବ୍ୟାବସାୟିକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ କରଣ ନିଜେ ‘ରକି ଔର ରାନୀ କୀ ପ୍ରେମ କାହାନୀ’ର ନିର୍ଦେଶନା ଦେବା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିଛିଟା ଅପରାଧବୋଧ ଦ୍ବାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଧାରଣାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ଲିଙ୍ଗ ସମାନତା, ଜାତିବାଦ ସମସ୍ୟା ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। 

Fire: ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା ଘର, ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆସବାବପତ୍ର...

‘ତୁ ମେରୀ ମେ ତେରା..’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ‘ତମାସା’ ସିନେମା ଅନୁରୂପ ପରିସ୍ଥିତିରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ‘ତମାସା’ର ନାୟକ ଓ ନାୟିକାଙ୍କ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ‘ତୁ ମେରୀ ମେ ତେରା..’ରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟି କୃତ୍ରିମ ଓ ତା’ର ସମାଧାନ ଅନୁମାନସାପେକ୍ଷ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସିନେମାର ଦ୍ବିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଦିଶାହୀନ ମନେ ହେଲା। ଏହାର କାହାଣୀ ଓ ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକରେ ‘ରକି ଔର ରାନୀ...’ର ଫର୍ମୁଲାର ଅନୁକରଣ ମଧ୍ୟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା, ଏହି ସିନେମାର ନାୟକନାୟିକ ‘କ୍ଲିସେ’ ବା ଚିରାଚରିତ କଥାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଆଚରଣରେ ‘କ୍ଲିସେ’ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ କିଛି ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ  ସଂଳାପ ଖୁବ୍ ହାସ୍ୟୋଦ୍ଦୀପକ ଲାଗିଲେ ବି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଉଭୟ ଚରିତ୍ର ବିରକ୍ତିକର ଲାଗନ୍ତି।

ଅଭିନୟ, ଗୀତ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ‘ରକି ଔର ରାନୀ..’ ଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ବିଶାଲ-ଶେଖର ସଂଗୀତ ନିର୍ଦେଶକ ଯୋଡ଼ି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିରାଶ କଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଝିରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପୁରୁଣା ଗୀତକୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟଗୀତର  ଯେଉଁ ଆସର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍‌ ରିଲ୍‌ରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ପରି ମନେ ହେଲା। ତେବେ ‘କ୍ବିକ୍‌ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌’ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ନୃତ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନକୁ ପୁଲକିତ କଲା। ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହି କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମାତା ଯାବତୀୟ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି।