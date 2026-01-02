“କିରିସ୍ କା ଗାନା ସୁନେଗା?”, ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଅଡିଓ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ସଂସ୍କରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧାରା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ଏବଂ କ୍ଲିପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଅନଲାଇନରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାହା ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରିଲ୍ ପୁଣିଥରେ ଦେଖାଇଛି ଯେ କିପରି ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନସେସନରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଅଭିନେତା ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ରିସ୍ର ବଲିଉଡ୍ ହିଟ୍ ଗୀତ ‘ଦିଲ୍ ନା ଦିଆ, ଦିଲ୍ ନା ଲିଆ’ ଗାଇବାର ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ “ଭାଇରାଲ୍ ବଏ ଧୁମ୍” ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲା ରେଳବାଇ: ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ଧୁମ୍ ଓରଫ୍ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରସାଦ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମସେଦପୁରର ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ “ଭାଇରାଲ ଧୁମ୍ ବଏ”। ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମା୩ଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ଓ ତାଙ୍କ ବିନା ଚଳିବା ଯେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। କଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ହସଖୁସି ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଯାହା ଏକ ସରଳ କ୍ଲିପ୍କୁ ଭାଇରାଲ୍ ହିଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପିଣ୍ଟୁ ଅନେକ ଛୋଟ ଏବଂ କଠିନ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଳିଆ ସଫା କରିବା, ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବା ଓ ମୃତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବା ପରି କାମ କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, “ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରସାଦ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ପିଲାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ଅଳିଆ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ପାଇଖାନା ସଫା କରୁଥିଲେ।”
ଭାଇରାଲ୍ ବଦଳାଇଲା ଜୀବନ
ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଜୀବନ ହଠାତ୍ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। କ୍ଲିପରେ, ସେ ପଚାରନ୍ତି, “କ୍ରିସ୍ କା ଗାନା ସୁନେଗା... ଲେ ବେଟା,” ଏବଂ ତା’ପରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ “ କ୍ରିସ୍ “ରୁ “ଦିଲ୍ ନା ଦିଆ” ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଓ ମନଖୁସିରେ ନାଚନ୍ତି। ଏହି କ୍ଲିପ୍ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ତାଙ୍କର ସଂଳାପ - “ଲେ ବେଟା, କ୍ରିସ୍ କା ଗଣା ସୁନେଗା!” ରିଲ୍ ଏବଂ ମିମ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଇଗଲା।
ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ
ଜାମସେଦପୁରର ଏକ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା। ପିଣ୍ଟୁ ଏବେ ନିଶା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତିି ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର Instagram ଆକାଉଣ୍ଟ @viralboydhoom ରେ ଏବେ ୭୩,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ:ଖାଲି ଅଛି ୪୦୦ଟି ପଦବୀ