ମୁମ୍ବାଇ: ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଦେବା’ ଗତ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା। ଏବେ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ “ଓ ରୋମିଓ” ସହିତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶାହିଦଙ୍କୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର, ରକ୍ତଭିଜା ଲୁକ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନିର୍ମାତା ଆଜି “ଓ ରୋମିଓ”ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି।
‘ଓ ରୋମିଓ’ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି।
ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ‘ଓ ରୋମିଓ’ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟିଜରଟି ବହୁତ ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ଶାହିଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଫିଲ୍ମର ଅନେକ ତାରକାଙ୍କ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲା ଫିଲ୍ମର ଏକ ମିନିଟ୍ ୩୫ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଶନିବାର ସକାଳେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଯୋଜକ ବିଶାଲ ଭାରଦ୍ୱାଜ ଏବଂ ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
‘ଓ ରୋମିଓ’ର ଟିଜରରେ ୧୨ ତାରକାଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଛି
ଟିଜରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ‘ଓ ରୋମିଓ’ ଏକତରଫା ପ୍ରେମର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏକ ତୀବ୍ର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ କାହାଣୀ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦର୍ଶାଏ। କ୍ଲିପରେ, ଶାହିଦ କପୁର ତାଙ୍କ ସାରା ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ଟାଟୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିଜରରେ ଅନ୍ୟ କଳାକାର - ତୃପ୍ତି ଡିମରି, ନାନା ପାଟେକର, ଅଭିନାଶ ତିୱାରୀ, ଦିଶା ପଟାନି, ଅରୁଣା ଇରାନୀ, ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସେ ଏବଂ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆଙ୍କ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଟିଜରରେ ଫରିଦା ଜଲାଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ‘ଓ ରୋମିଓ’ର ଟିଜରଟି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
‘ଓ ରୋମିଓ’ କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ?
‘ଓ ରୋମିଓ’ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୪,୨୦୨୬ ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଶାହିଦଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହିଟ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି।
