ମୁମ୍ବାଇ: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଶିବକାର୍ତିକେୟନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଐତିହାସିକ ନାଟକକୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ CBFC ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ୧୯୬୦ ଦଶକର ମାଡ୍ରାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡରୁ UA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡରୁ ପାରାଶକ୍ତି ଏହାର UA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ, ଫିଲ୍ମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନର ଡନ୍ ପିକଚର୍ସର ଆକାଶ ଭାସ୍କରନ୍ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ X କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ।
ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମାଣିତ ରନଟାଇମ୍ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା, ୪୨ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ୪୩ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଛି। ଫିଲ୍ମର ସରକାରୀ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା, ଡନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ, X ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଏହି ଖବରକୁ ପାଳନ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏହା ସେହି ଦିନ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC)କୁ ବିଜୟଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜନ ନାୟାଗନକୁ U/A 16+ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ, ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବୋର୍ଡରୁ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ। ସିବିଏଫସି କିମ୍ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିମ୍ ପାରାଶକ୍ତିର ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ନାହାଁନ୍ତି।
ପାରାଶକ୍ତି ବିଷୟରେ
ସୁଧା କଙ୍ଗାରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପାରାଶକ୍ତି ତାରକା ସିଭାକର୍ତ୍ତିକେୟାନ, ଜୟମ ରବି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲେଲା। ଏହା ୧୯୬୦ ଦଶକରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଡନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲେଲା ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜି.ଭି ପ୍ରକାଶ ସଂଗୀତ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରବି ମୋହନ ଏବଂ ଅଟାର୍ଭା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଟାର୍ଭା, ରବି ମୋହନ, ଡାଲୀ ଧନଞ୍ଜୟା, ଦେବ ରାମନାଥ, ପ୍ରୀତି ରାଜନ, ଗୁରୁ ସୋମାସୁନ୍ଦରାମ, ବେସିଲ ଜୋସେଫ, ପାପ୍ରି ଘୋଷ ଏବଂ ରାଣା ଡଗଗୁବତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
