ତିରୁପତି: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତିରୁମାଲା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ୍ (ଟିଟିଡି) ୨୦୧୫ରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶାଲ୍ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଜଣେ ଠିକାଦାର ଟେଣ୍ଡର ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଦ୍ଧ ମଲବେରୀ ରେଶମ ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ବିଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ୧୦୦% ପଲିଷ୍ଟର ଶାଲ୍ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଆର୍ ନାଇଡୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିଟିଡି ବୋର୍ଡ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତରେ ଏହି ଠକେଇର ପରିମାଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶାଲ୍ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶୁଦ୍ଧ ମଲବେରୀ ରେଶମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶସ୍ତା ପଲିଷ୍ଟର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ଦାତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ‘ବେଦାଶୀର୍ବଚନମ୍’ ପରି ମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଅନିୟମିତତା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ୫୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଛି। ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଶାଲ୍କୁ ୧,୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ମୋଟ ଯୋଗାଣର ପରିମାଣ ୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଆମେ ଏସିବି (ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟୁରୋ) ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିଛୁ ବୋଲି ବିଆର୍ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସିଲ୍କ ବୋର୍ଡ (ସିଏସ୍ବି) ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସମେତ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଶାଲ୍ର ନମୁନା ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ସାମଗ୍ରୀଟି ପଲିଷ୍ଟର ଥିଲା, ଯାହା ଟେଣ୍ଡରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଭିଜିଲାନ୍ସଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅସଲି ରେଶମ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସିଲ୍କ ହୋଲୋଗ୍ରାମ୍ ଯୋଗାଣ ନମୁନାରୁ ନିଖୋଜ ରହିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଟିଟିଡି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଫାର୍ମ ସହିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବ୍ୟୁରୋ (ଏସିବି)କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଲଡୁ ପ୍ରସାଦମ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଘିଅର ଅପମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ହୁଣ୍ଡି ଟଙ୍କା ଚୋରି ମାମଲାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ବଦନାମ ହୋଇଥିଲା।