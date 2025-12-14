ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନ୍ଦିର ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ରାଜନୈତିକ ରାଲି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ୨୦୨୫ରେ ୮ଟି ଦଳାଚକଟା ଘଟିଛି ଏବଂ ୧୨୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଓ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା ଆନନ୍ଦ ଓ ଭକ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଦେଶର ବଢୁଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶରେ ଭିଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏହା ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା।
ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦଳାଚକଟା
ଜାନୁଆରି ୯ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁମାଲା ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ସକାଳର ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଛଅ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଡର ଓ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଶୀଘ୍ର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଇଲାକାରେ ପରିଣତ କଲା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରେଲିଂ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭିଡ଼ ମାର୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟଣା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ।
ମହାକୁମ୍ଭ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ଜାନୁଆରି ୨୯ ତାରିଖରେ, ପ୍ରୟାଗରାଜର ମହାକୁମ୍ଭରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗତି ମନ୍ଥର ହେବାପରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ଏକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରାଇ ଆଣିବା ବେଳକୁ ତିରିଶ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନ୍ ଫୁଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆତଙ୍କ
ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୫ ତାରିଖରେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଧିକ ଦିଗରୁ ଚଢ଼ିବାରୁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କିମ୍ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବିନା ୧୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଗୋଆର ଲୈରାଇ ଯାତ୍ରା
ମେ ୩ ତାରିଖରେ ଗୋଆର ଶିରଗାଓ ଗ୍ରାମରେ ଲୈରାଇ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଛଅ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନି ରୀତିନୀତି ନିକଟରେ ଏକ ଭିଡ଼ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଭିଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଲା।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଉତ୍ସବ ବିଜୟରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ଆର୍ସିବି ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଜୁନ୍ ୪ରେ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାହାରେ ଉତ୍ସବ ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ରାସ୍ତାରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ଦଳାଚକଟାରେ ଏଗାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସହରୀ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଜାତୀୟ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ହରିଦ୍ୱାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା
୨୭ ଜୁଲାଇରେ, ହରିଦ୍ୱାରର ମନସା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଆଠ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୋଡ଼ ଓ ସୀମିତ ଚାଲିବା ସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଗତିବିଧି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ପୀଡିତ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଧକ୍କାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
ବିଜୟଙ୍କ କରୁର୍ ରାଲି
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁର କରୁରରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ଏକ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ଆଶାଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଜନତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଭିଡ଼ ଲହର ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ପଛରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଆଗକୁ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ୩୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୫ର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦଳାଚକଟା ଥିଲା।
କାଶିବୁଗା ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦଳାଚକଟା
ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାଶିବୁଗାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ୯ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶପଥ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୀଡିତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବର୍ଷର ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟାକୁ ୧୨୭ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।