କାବୁଲ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପୁଣି ଥରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଆଫଗାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପୋଷ୍ଟ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିବାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାତିରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ପାର କରି କାନ୍ଦାହାର ଓ ଜାବୁଲ ପ୍ରଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉପ ମୁଖପାତ୍ର ସେଦିକୁଲ୍ଲାହ ନୁସରତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ କବଜା କରିଛି। ଏଥିସହ ତିନି ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜୀବିତ ଧରାପଡ଼ିଛି।
ତାଲିବାନ ଶାସିତ ସେନା ଆଉ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି
ଆଫଗାନ ସାମରିକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ତାଲିବାନ ଶାସିତ ସେନା ଆଉ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜାବୁଲ ପ୍ରଦେଶର ଶାମୁଲଜାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୋମବାର କାନ୍ଦାହାରରେ ଆଉ ଏକ ଡ୍ରୋନ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଫଗାନ ସେନା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ ୪ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
