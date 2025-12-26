ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍କୁ କେବଳ ଭ୍ୟୁ-ଓନଲି ମୋଡ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସୂଚନା ସଚେତନତା ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ସେୟାର କରିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ମନା। ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାମରିକ ଗୁଇନ୍ଦା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିଏମ୍ଆଇ) ଶାଖା ଜରିଆରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଏକ୍ସ ପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହା କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ। ଭିପିଏନ୍, ଟୋରେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍, କ୍ରାକ୍ ହୋଇଥିବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଓ ବେନାମୀ ୱେବ୍ ପ୍ରକ୍ସି ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ସେନା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଚେତନତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେନାର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫେସବୁକ୍, ଏକ୍ସ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ହନିଟ୍ରାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
