ଢାକା: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ,ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ନିରୀହ ବିଦେଶୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଆଜମାନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ବାଂଲାଦେଶର ସିଲହଟ ଜିଲ୍ଲାର ବରେଲଖାର ବାସିନ୍ଦା ସାଲେହ ଅହମ୍ମଦ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସାଲେହଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସ୍ବଦେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଦୂତାବାସ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଛି।
ବାହାରିନରେ ଆଉ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି
ବାହାରିନରେ ଆଉ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନାମାରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଦୂତାବାସ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଅସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କୁଏତର ବେସାମରିକ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ, ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ, ଦୁଲାଲ ମିଆଁ ,ରବିଉଲ ଏବଂ ମାସୁଦୁର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି
ବାଂଲାଦେଶ ସିପିଂ କର୍ପୋରେସନର ବିଶାଳ ଜାହାଜ, ବାଂଲାର 'ଜୟଯାତ୍ରା’ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଜେବେଲ ଅଲି ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଦୂତାବାସ ଜାହାଜ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଶର ୬୦ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର କଡ଼ା ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୂତାବାସକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସରକାର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
