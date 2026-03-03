ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ମୁମ୍ବାଇ: ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁ ଆବୁଧାବିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆବୁଧାବିରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବିମାନରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ୟୁଏଇ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଦେଶର ଆକାଶପଥ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି।
ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି
ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ସହିତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥା ସାଧାରଣ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏତିହାଦ ଏୟାରୱେଜ୍ ଆବୁଧାବିରୁ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ଏହା ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଥିଲା। କିଛି ଯାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଠାକାର ସରକାର ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନକୁ ମଝି ଆକାଶରେ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ - ହୋଟେଲ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ।
କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ହୋଟେଲ ବାଲକୋନିରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆକାଶରେ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ। ପରିସ୍ଥିତିର ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ୟୁଏଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟାରେ ଦୁବାଇରୁ ଏକ ବିମାନ ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଉଡ଼ାଣ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ
ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅଜୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ଦୁବାଇରୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିମାନ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ କରି ନଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ବିମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସାତ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ବିତିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଉଡ଼ାଣ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ଅଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଏମିରେଟ୍ସ ବସ୍ ଏବଂ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ଆମକୁ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଆମେ ହୋଟେଲ ଖୋଜିବାରେ ସାରା ରାତି ବିତାଇଲୁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ୧୦-୧୨ ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବା ପରେ, ଆମେ ଏକ ହୋଟେଲ ପାଇଲୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲୁ। ଆମେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଚାରିପାଖରେ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମକୁ ହୋଟେଲ ଛାଡିବାକୁ କିମ୍ବା ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ କଡ଼ା ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିନା ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ବାହାରେ କ''ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା।
ୟୁଏଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏତିହାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
