ଭଟିଣ୍ଡା: ପଞ୍ଜାବର ଭଟିଣ୍ଡାରୁ ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଖବର ଆସିଛି। ଏହା ମାନବ ଭାବନାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ପାଟା ମାର୍କେଟ ରେଳ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ଦିନମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ ମୂଷାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୂଷାମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ଆଖିକୁ କାମୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିଛି।
ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ କଲେ ମୂଷା
ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମୃତକ ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ। ସେ ଦିନସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଓ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗତ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଦିନ ଧରି ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମୂଷାଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବାଧା ଦେଇଥାଇପାରେ।
ବୁଲା କୁକୁର କିମ୍ବା ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ରିପୋର୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ତଥା ଚିନ୍ତା ଜନକ। ମୃତଦେହ ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ନୌଜୱାନ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତକଙ୍କ ଆଖି ଓ ତାଙ୍କ ମୁହଁର କିଛି ଅଂଶ ମୂଷା କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଷାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ଅଧିକ। ଏବେ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଗଲାଣି। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ମୂଷାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁ ଚାଲି ପାରୁ ନଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅସହାୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନା ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଲା ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି,ରେଳ ଲାଇନ ଓ ପୁରୁଣା ବଜାର ନିକଟରେ ମୂଷା ଉପଦ୍ରବ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ।
ମୃତ୍ୟୁ ମୂଷା କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁ ହୋଇଛି ନା ରୋଗରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ମୂଷାମାନେ ମୃତ ଶରୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖାଇଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
