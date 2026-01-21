ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିତିନ ନବୀନ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ନବୀନ ଏହି ପଦରେ ଆସୀନ ହେବାରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ନେତା। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ଜେପି ନଡ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀ ଏବଂ ଦଳର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନବୀନ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିଲେ।
ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ଝଣ୍ଡେୱାଲାନ ମନ୍ଦିର, ବାଲ୍ମୀକି ମନ୍ଦିର, କନ୍ନଟପ୍ଲେସ୍ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକାଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ବାଂଲାସାହିବ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍ଏଚ୍ଏ) ପକ୍ଷରୁ ନବୀନଙ୍କୁ ଜେଡ୍ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ନେଇ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ (ଆଇବି) ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିତିନ ନବୀନ କିଏ?୪୫ ବର୍ଷୀୟ ନିତିନ ନବୀନ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପୁଅ। ନିତିନ ନବୀନ ବିହାର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପାଞ୍ଚଥର ଅପରାଜେୟ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୬ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ସେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ନବୀନ ୫୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ନବୀନ ୨୦୨୩ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ଥିବା ସମୟରେ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜେପି ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଏହି ନବୀନ ନେତା ସଫଳତାର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ର ୧୧ଟି ଆସନରୁ ୧୦ଟି ଆସନରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ନବୀନଙ୍କୁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସାଂଗଠନିକ ମୂଳ ନେତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ‘ପିଢି ପରିବର୍ତ୍ତନ’ (ଜେନେରେସନ୍ ସିଫ୍ଟ) ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ରାଞ୍ଚିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନବୀନ ଦୀପମାଲା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଉଭା ହେବା ପରେ ସୋମବାର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟପଦକୁ ନବୀନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିହାର ସରକାରରେ ନିତିନ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।