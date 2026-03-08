ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାକ୍-ଶିଳ୍ପାୟନ ସ୍ତରଠାରୁ ୧.୫° ସେଲ୍ସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତି ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ବିଶ୍ବ ତାପମାତ୍ରା ୧.୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାର ମିଶ୍ରଣ ଏପରି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଶରୀର ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ବାସୋପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏହା ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ।
ଭାରତ ପାଇଁ ହିମାଳୟ ହେଉଛି ଜୀବନରେଖା। କିନ୍ତୁ ୧.୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲ୍ସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ହିମାଳୟର ବରଫ ଶୃଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ହାରରେ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ଫଳରେ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ସିନ୍ଧୁ ପରି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଆସିବ। ମାତ୍ର କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ଅଧା ଭାରତକୁ ଜଳବିହୀନ କରିଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଜଳାଭାବ କାରଣରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଭାରତର ପ୍ରାୟ ୭,୫୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଉପକୂଳ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ ଓ କୋଚି ପରି ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ହରାଇ ‘ଜଳବାୟୁ ଶରଣାର୍ଥୀ’ ପାଲଟିବେ। ଚାଷ ଜମିରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣା ପାଣି ପଶିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରି ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କୃଷି କାମ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅନିୟମିତ ହୋଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ସହରୀ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ବଢ଼ିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ବର୍ଷା ନହେବା ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ। ଏହି ବଦଳୁଥିବା ପାଣିପାଗ ଚକ୍ର କାରଣରୁ କେବଳ କୃଷି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ।