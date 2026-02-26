ଲଣ୍ଡନ: ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚାଗୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଚାପ ଆଗରେ ବ୍ରିଟେନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଛି। ବ୍ରିଟେନର କିର ଷ୍ଟାର୍ମର ସରକାର ମରିସସକୁ ଚାଗୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନର ବୈଦେଶିକ, ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାମିଶ ଫାଲକନର କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଗୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଫାଲକନରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ରିଟେନରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଫାଲକନର ଭୁଲ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି।
ମରିସସକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିବାର ଯୋଜନା ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେବି ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରିନାହୁଁ। ସମୟ ପୂର୍ବର ଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ମରିସସକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିବାର ଯୋଜନା ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବିନା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ନାହିଁ।
ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସରେ ଚାଗୋସ୍ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଫାଲକନର୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦରେ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସଂସଦକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ। ଆମେ ଆମର ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେଉଛୁ।
ସମର୍ଥନ ପରେ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ, କିର ଷ୍ଟାର୍ମର ମରିସସକୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବ୍ରିଟେନ ଓ ଆମେରିକାକୁ 99 ବର୍ଷର ଲିଜ୍ ଅଧୀନରେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଡିଏଗୋ ଗାର୍ସିଆରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର ଷ୍ଟାର୍ମର ଚାଗୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ମରିସସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହୋଇ ଏବଂ ଡିଏଗୋ ଗାର୍ସିଆରେ ୟୁକେ-ଆମେରିକା ସାମରିକ ଘାଟି ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଷ୍ଟାର୍ମର ଏହି ସ୍ଥାନରେ 99 ବର୍ଷର ଲିଜ୍ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ ବାର୍ଷିକ ଅତି କମରେ ୩୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଦେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥିଲେ।
