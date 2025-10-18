ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୁଧିଆନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଗରିବ ରଥ ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଧନତେରସ ଅବସରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଲୁଧିଆନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଗରିବ ରଥ ଟ୍ରେନରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରେନ୍ଟି ପଞ୍ଜାବର ସିରହିନ୍ଦ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୨୦୪ ଅମୃତସର-ସହରସାର ଏକ ବଗିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଲା ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୋଚ୍ ନମ୍ବର ୧୯ରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲୁଧିଆନାର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଲୋକୋ ସତର୍କତା ଦେଖାଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ, ଯାହା ପରେ କୋଚ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତରବର ହୋଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକେ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଧନତେରସ୍ରେ ୨ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ୍ ସୁନା ବିକ୍ରି ଆଶା: ବଡ଼ ସୋ’ରୁମ୍ରେ ୧୫୦ କୋଟିର ଷ୍ଟକ୍
ସକାଳ ୭ଟାରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ
କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସକାଳ ୭ଟାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ରେଳବାଇ ଏବଂ ପୁଲିସ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରେନଟି ସକାଳ ୭:୩୦ ସମୟରେ ସିରହିନ୍ଦ ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ୧୯ ନମ୍ବର କୋଚ୍ରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି ଚେନ୍ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଧୂଆଁ ସହିତ ନିଆଁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭାରତ ରୁଷ୍ଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଣି ଥରେ କଥା ଦୋହରାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ୍
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ମାତ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବଗିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବଗିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଟ୍ରେନ୍ଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ୩ ଆଫଗାନୀ କ୍ରିକେଟର୍ ମୃତ
Train | Fire