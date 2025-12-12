ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ତୀବ୍ର ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ସାଂସଦ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଇବା ଓ ଏହାର ପ୍ରକ୍ସି ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ଟିଆର୍ଏଫ୍)ର ହାତ ଥିବା ଭାରତର ଦାବିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହ ୱାସିଂଟନର ସହଭାଗିତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଆମେରିକାର ସାଂସଦ ବିଲ୍ ହୁଇଜେଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଟିଆର୍ଏଫ୍କୁ ଏକ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି।
Horoscope 2025 December 12: ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
ହାଉସ୍ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସବ୍ କମିଟିର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହୁଇଜେଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଇବା ଓ ଏହାର ପ୍ରକ୍ସି ଟିଆର୍ଏଫ୍ ଦାୟୀ ଏବଂ ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଏକ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାରତକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତଥାପି ଏହା ଆମେରିକାର କପଟତାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଆମେରିକା ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱର୍କକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଦେଶ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଏହାର ନେତାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛି ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପାକିସ୍ତାନର ଏଫ୍-୧୬ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ୬୮୬ ମିଲିୟନ ଡଲାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଦିନ ହୁଇଜେଙ୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି।
Shri Ram's Path: ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପଥ: ଆମର ତୀର୍ଥ, ରାମ-ଗମନପଥ ପରିଯୋଜନା
ହୁଇଜେଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ପରିଭାଷିତ ସମ୍ପର୍କ। ଯଦି ଆମେରିକା ଏକ ମୁକ୍ତ ଇଣ୍ଡୋ-ପାସିଫିକ୍, ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଚାହୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏକଚ୍ଛତ୍ରବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ସ୍ଥିର କରେ, ତେବେ ଭାରତ ସହିତ ଆମର ସହଭାଗିତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।