ଭୋପାଳ: ଐତିହାସିକ ରାଇସିନା ହିଲରୁ ତୋପ ଫୁଟାଇବା, ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଓ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଇସିନା ଦୁର୍ଗରୁ ଯୁବକମାନେ ତୋପ ଫୁଟାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଯୁବକମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏହା ରମଜାନ ମାସରେ ରୋଜାଭାଙ୍ଗିବା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ
ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ "ଆପନା ରାଇସିନା" କୋତୱାଲି ପୋଲିସରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭିଡିଓରେ ଥିବା କିଛି ସ୍ଲୋଗାନ ଆପତ୍ତିଜନକ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହା ସାମାଜିକ ସଦଭାବନାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସହରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ସଂଗଠନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ରାଇସେନର କୋତୱାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଫୌଜଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହିତାର ଧାରା ୧୯୬(୧)(ଏ) (ଅପରାଧ ନଂ. ଏକ୍ସଏକ୍ସ/୨୬) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବିଚାର କରି, ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ରାଇସେନର କସାଇ ମୋହଲ୍ଲା ନିବାସୀ ଶାହିର କୁରେଶୀଙ୍କ ପୁଅ ଶାଦାବ କୁରେଶୀ, ଭୋପାଳର ଚଟାଇପୁରା ନିବାସୀ ମହଫୁଜ ଶେଖଙ୍କ ପୁଅ ୟୁସୁଫ ଶେଖ, ଭୋପାଳର ଐଶବାଗ ନିବାସୀ ଇବ୍ରାହିମ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ୱାସିମ ମହମ୍ମଦ ଓ ଭୋପାଳର ତଲାୟା ନିବାସୀ ସଲିମ କୁରେଶୀଙ୍କ ପୁଅ ପପୁ ଓରଫ ସଲମାନ କୁରେଶୀ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଏବଂ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।
