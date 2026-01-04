ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରୋ) ଏବେ କେବଳ ବିଶ୍ୱ ମହାକାଶ ଦୌଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମାତ୍ର ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ର ଐତିହାସିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତରଣ ପରେ, ଏଜେନ୍ସି ଏକ ୨୦୨୬ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯାହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଫିକ୍ସନ ନଭେଲ୍ ପରି ଲାଗୁଛି। ମାନବବିହୀନ ରୋବୋଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଗ୍ରହ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
ସଫଳ ଏଲ୍ଭିଏମ୍୩-ଏମ୍୬ ମିସନ (ଲଞ୍ଚ ଭେଇକିଲ୍ ମାର୍କ-୩ର ଷଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉଡ଼ାଣ) ପରେ ଏକ ଅଭିଭାଷଣରେ ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭି ନାରାୟଣନ୍ ଏକ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତିରୁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଶ୍ୱ ମହାକାଶ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛି। ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଗଗନଯାନ ମିସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କାଏରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପରି ଘରୋଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୨୦୨୬ରେ ଦେଶର ମହାକାଶୀୟ ଅଭିଳାଷ କ୍ଷେତ୍ର ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ନାରାୟଣନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଗନଯାନ ମିସନ ମାନବ ମହାକାଶଯାନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାର ସଫଳତା ମହାକାଶଚାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଭିଜାତ କ୍ଲବ୍ରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଢ କରିବ।
ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬: ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି-ସି୬୨, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆଇ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି-ସି୬୨ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଇଓଏସ୍-ଏନ୍୧ ଉପଗ୍ରହ ବହନ କରେ, ଯାହା ହାଇପରସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇମେଜିଂ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ। ମହାକାଶରୁ ରାସାୟନିକ ସ୍ବାକ୍ଷର ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହା ସୀମା ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ୧୮ଟି ଛୋଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବ, ଯାହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଇସ୍ରୋର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।
ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୬: ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି-ଏନ୍୧, ଶିଳ୍ପ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ
ଘରୋଇକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି-ଏନ୍୧ ମିସନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ହାଲ ଓ ଏଲ୍ଆଣ୍ଡଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି। ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳବାୟୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬: ଗଗନଯାନ ଜି୧, ରୋବୋଟିକ୍ ଅଗ୍ରଦୂତ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଗଗନଯାନ ଜି୧ ମିସନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ମୁକୁଟମଣି। ଏହି ରକେଟ୍ ବ୍ୟୋମମିତ୍ର ନାମକ ଏକ ମହିଳା ମାନବାକୃତି ରୋବଟକୁ କକ୍ଷପଥକୁ ନେଇଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬: ଟିଡିଏସ୍-୦୧, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିପ୍ଳବ
ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଟିଡିଏସ୍-୦୧ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଏହି ମିସନ ଉପଗ୍ରହ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ବିପ୍ଳବକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ହାଇ-ଥ୍ରଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋପଲ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପରୀକ୍ଷା କରି ଇସ୍ରୋ ଉପଗ୍ରହ ଇନ୍ଧନ ଓଜନକୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାଲୁକା, ଶସ୍ତା ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମହାକାଶଯାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬: ଏସ୍ଏସ୍ଏଲ୍ଭି-ଏଲ୍୧, ପକେଟ୍ ରକେଟ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯାନ (ଏସ୍ଏସ୍ଏଲ୍ଭି-ଏଲ୍୧)ର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବାଣିଜ୍ୟିକ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ମିସନ ଛୋଟ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣରେ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ।
୨୦୨୬ ମଧ୍ୟଭାଗ: ଜିଏସ୍ଏଲ୍ଭି-ଏଫ୍୧୭
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ଜିଏସ୍ଏଲ୍ଭି-ଏଫ୍୧୭ ମିସନ ଏନ୍ଭିଏସ୍-୦୩ ଉପଗ୍ରହକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ମିସନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୀତିକ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
୨୦୨୬ ଶେଷଭାଗ: ଗଗନଯାନ ଜି୨ ଓ ଫାଇନାଲ୍ ରିହର୍ସାଲ୍
୨୦୨୬ ଶେଷ ଭାଗରେ ଗଗନଯାନ ଜି୨ ମିସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନବବିହୀନ କକ୍ଷପଥ ଉଡ଼ାଣ। ୨୦୨୭ରେ କ୍ରୁ ମିସନର ଅନ୍ତିମ ଅଗ୍ରଦୂତ ଭାବରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ରୁଟିହୀନ।