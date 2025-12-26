ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। କୌଣସି ଝିଅର ଶିକ୍ଷା କେବଳ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ, ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ।
ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଲଭ ଗୃହ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶେଷକରି ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଗଣିତ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ।
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ୨୦୨୬ ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ରୁ ୮୦୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହି ଛାତ୍ରାବାସଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସଠାରୁ ପୃଥକ ହେବ।
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ମୋଟ ନାମଲେଖା ଅନୁପାତ କିପରି ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
STEM ଶିକ୍ଷାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଆଶାୟୀ ମହିଳା ଛାତ୍ରୀ କେବଳ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମାଧାନ କରିବ। ସେମାନଙ୍କ କଲେଜ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ସେମାନେ ଭୟ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ବିନା STEM ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
ଡ୍ରପଆଉଟ୍ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ
ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଛାତ୍ରାବାସ ସୁବିଧା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ମହିଳା ନାମଲେଖାକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
